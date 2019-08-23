شرطة حائل: القبض على مواطن اقتلع صرافًا آليًا لسرقة ما بداخله من أموال

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أعلنت شرطة منطقة حائل، اليوم الجمعة، القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر ، لضلوعه بارتكاب جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي واقتلاعه ومحاولة تحطيمه والاستيلاء على ما بداخله بواسطة معدة ثقيلة (شيول).
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، إنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المواطن أقرّ بما نُسِب إليه؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأشار إلى أنَّ شرطة حائل، تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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