اختار له والده اسم زايد.. شرطة دبي تمنح مولوداًً سعودياًً بطاقة إسعاد- فيديو وصور

منحت شرطة دبي طفلاً سعودياً ولد في إمارة الشارقة، بطاقة الخصومات المميزة “إسعاد”، والتي تقدم خصومات لحامليها في نحو 6 آلاف جهة من مختلف القطاعات.

وكان والد الطفل نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله أنه سمى المولود “زايد” على اسم الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ذاكراً عبارة الأمير خالد الفيصل “السعودي إماراتي، والإماراتي سعودي”.

وزار وفد من لجنة بطاقة “إسعاد” الطفل في مستشفى القاسمي بإمارة الشارقة، وسلم أسرته البطاقة، متمنياً له دوام الصحة وأن تقر أعين أسرته به.

وقالت رئيسة لجنة بطاقة “إسعاد” منى العامري إنهم في اللجنة شعروا بالسعادة التي شعر بها والد الطفل، والتي عبر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد أن اختار له اسم “زايد”.

من جهته، عبر وليد الشهري، والد الطفل، عن شكره للجنة لمنح طفله البطاقة، مبيناً أن هذه الخطوة زادت من سعادتهم بالمولود، وأكدت شعورهم الراسخ بأنهم في وطنهم وبين أهلهم.