الجوازات: لا يمكن لأي شخص الاطلاع على معلومات الجواز عند إصداره لمن بلغ 21 عامًا

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن منصة أبشر تتيح معلومات الجواز عند إصداره لمن بلغ 21 عامًا فأكثر لصاحب الجواز فقط.

وقالت مديرية الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «لا يمكن لأي شخص الاطلاع على معلومات الجواز، بما فيها الرسائل النصية التي تصل عند كل إجراء يتم اتخاذه».

وأشارت إلى أن «كافة المعلومات والبيانات الواردة في حسابك الشخصي بمنصة أبشر سرية، ولا يحق لأي شخص الاطلاع عليها».

وكانت «الجوازات»، أعلنت الثلاثاء الماضي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها بدأت استقبال طلبات النساء اللاتي يبلغن من العمر (21) عامًا فأكثر بإصدار أو تجديد جوازات السفر، والسفر خارج المملكة دون الحاجة لتصريح، تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ.

وأشارت إدارات الجوازات أول أمس، إلى أنها بدأت وفروعها في كافة مناطق المملكة ومنافذها الجوية والبرية والبحرية، بالعمل بالتعديلات المعتمدة في نظام وثائق السفر تنفيذًا للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/134) 1440/11/27هـ وفق الشروط المحددة باللائحة التنفيذية.