بالصور.. «معزة» بطلة شوط «الحيل» الرئيسي تحقق أفضل توقيت

انطلقت صياح اليوم الجمعة، أول الأشواط العامة لـ«سـن الحيل والزمول» على مسافة 5 كلم، وآخر الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (النسخة الثانية)، الذي يقام على أرضية ميدان محافظة الطائف منذ منتصف شهر أغسطس الجاري.

وانتزعت «معزة» المملوكة لـ«غصاب مصبح العامري» الشوط الأول للحيل بأفضل توقيت زمني، بعد أن أنهت الـ5كم بـ8 دقائق و4 ثواني.

بينما حسم «الدرع» المركز الأول في شوط الزمول، بقيادة راشد حمد العفاري.

أمّا باقي المراكز فجاءت كالتالي: الشوط 3.. «مسندم» لـحمد محمد سالم الوهيبي، الشوط 4.. «النايف» لـ محمد زومان الهاجري، الشوط 5.. «العين» لـ راشد حمد العفاري، الشوط 6.. «رمسيس» لـ راشد حمد العفاري.