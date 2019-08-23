يبدأ السبت.. الحصيني يوضّح ملامح التغير المناخي في موسم «سهيل»

أعلن حدّد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، الجمعة، أنّ موسم سهيل سيبدأ غدًا السبت، مؤكّدًا أنّ ظهوره يعتبر علامةً على نهاية الصيف تدريجيًّا.

وقال الحصيني في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يوم السبت 1440/12/23هـ أول أيام سهيل، من أشهر النجوم عند العرب قديمًا وحديثًا، وثاني ألمع نجم في السماء ليلًا بعد الشعرى، ويعتبر ظهور نجم سهيل علامة على نهاية الصيف تدريجيًّا».

وأضاف: «يقدر علماء الفلك أنّ عمر نجم سهيل 27 مليون سنة، وكانت العرب تتغنى بنجم سهيل وتذكره في أشعارها.. العرب اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم وحساب، ولا علاقة بين ظهور سهيل للعيان وبدء اعتدال الجو، فظهوره أو غيره من الطوالع ليس لذلك علاقة بالتغيرات الجوية، ودخولها لا يقدّم ولا يؤخّر».

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وتابع: «يوافق دخوله تغيُّر مصدر الرياح ونوعيتها التي بدورها تؤثر في تغير الأجواء.. عدد أيام سهيل 53 يومًا، وتظهر فيه نجوم الطرفة، الجبهة، الزبرة والصرفة، وتقول العامة إذا طلع سهيل طاب الليل وامتنع القيل ولام الفصيل الويل، ورفع الكيل ويتلمس التمر في الليل ولا تأمن السيل».

واستطرد: «كنايةً عن أن فرصة هطول الأمطار تزداد فيه، العرب تستبشر بطلوعه، باديتها وحاضرها، هو نجمٌ أكبر من الشمس، وبطلوع سهيل تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجيًّا، لا سيما في المساء على معظم أنحاء المملكة.. تستمر فرصة هطول الأمطار على الجنوبية والغربية وتمتدّ أحيانًا إلى الوسطى والشمالية».

واختتم قائلًا: «سهيل مناسب لغرس فسائل النخيل والأشجار، وتُزرع فيه الخضروات مثل نوء النثرة، وتُوجد فيه الطيور المهاجرة وتستمر فيه هجرة الدخل وتبدأ هجرة الصفاري.. وتقول العامة إذا طلعت الطرفة، يكره الخرفة، وكثرت الطرفة، وهانت للضيف الكلفة، كناية عن كثرة التمر واللبن، وذلك لفصل الصغار عن الأمهات».

