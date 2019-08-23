بالصور.. وفد الإمارات يكرم القائمين على موسم الطائف

زارت الفرقة الشعبية المشاركة مع وفد دولة الإمارات العربية الشقيقة في سوق عكاظ في دورته الثالثة عشرة، والمقام هذا العام في إطار موسم الطائف 2019، مسؤولي ومنسوبي الموسم والسوق في مقرهم الإداري.
وشكرت الفرقة، مسؤولي الموسم والسوق على جهودهم المميزة هذا العام في تطوير السوق وزيادة فعالياته وتنوعها وتمديده لشهر كامل، والتقى مسئولو الفرقة، الرئيس التنفيذي للموسم نورة العكيل، وقدموا لها هدية تذكارية عرفانًا بدورها، ودور كل فريق عمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الحكومية المساندة لها من الطائف في تطوير سوق عكاظ في نسخته الحالية بصورة غير مسبوقة، ومنها التوسع البارز في مشاركة الدول العربية، التي وصل عددها هذا العام إلى 11 دولة، مع تقديم مختلف التسهيلات التي أسهمت في حضورها الكبير، وتعزيز وجودها لعرض تراثها وثقافتها إلى جانب تطورها الحضاري.
وقدمت الفرقة خلال تواجدها في مقر بهو موسم الطائف وسوق عكاظ أهازيج شعبية تعبر عن التقارب بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا.
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