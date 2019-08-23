أمطار شبه غزيرة على الطائف وتحذير من الاقتراب من مجاري السيول

شهدت محافظة الطائف، اليوم الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة، فيما طالب مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وقال المركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية «911»: إنَّ أجزاء متفرقة من محافظة الطائف تتعرَّض لهطول أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة منها، ويرجى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن تكون الفرصة مهيأة، اليوم الجمعة، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مكة المكرمة، ومناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا على مناطق «الرياض، القصيم، حائل، تبوك»، ولفتت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أمَّا الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.