حرس الحدود يساعد «يختًا» إسبانيًا على متنه بريطاني وإيرلندي

تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع فرسان بمنطقة جازان من مساعدة شخصين دفعتهما الأحوال الجوية إلى دخول المياه السعودية، أحدهما بريطاني الجنسية والآخر يحمل الجنسية الأيرلندية، وكانا على متن يخت يرفع علم إسبانيا في المياه الدولية، متجهين من إسبانيا إلى جيبوتي.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، اليوم الجمعة: في إطار مهام حرس الحدود والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، فإنه تمّ رصد دخول اليخت للمياه السعودية عبر أنظمة المراقبة البحرية. مشيرًا إلى أنه تمّ توجيه الدوريات البحرية التابعة لقطاع «فرسان» باستقبالهما ومرافقتهما إلى رصيف الوحدات البحرية بقطاع فرسان، وتزويدهما بالماء والوقود، ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي حتى مغادرتهما لوجهتهما المقصودة.