20 ألف حاج ينهون إجراءات المغادرة في منفذ جديدة عرعر

أنهى أكثر من عشرين ألف حاج إجراءات المغادرة من منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية على ست دفعات حتى الآن.

وأوضح مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المكلف المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر، العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي، أن جوازات المنفذ استقبلت الدفعة السادسة من ضيوف الرحمن المغادرين وأُنْهِيَتْ إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة، ودون وجود أي ملاحظات، مبينًا أن عدد الحجاج المغادرين عن طريق منفذ جديدة عرعر حتى نهاية يوم أمس (20860) حاجًّا تقريبًا .

من جانبه، شارك نادي السلامة المرورية بجامعة الحدود الشمالية في تقدم الخدمات التطوعية في المنفذ وتنوعت المشاركة في توزيع الوجبات والهدايا بالإضافة إلى مساعدة كبار السن، وتسهيل تنقلاتهم في المرافق الخدمية ونحوها.

من جهتهم أعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية - حفظها الله - على ما وجدوه من حفاوة وترحيب وعلى ما توفره الحكومة من خدمات لضيوف الرحمن، داعين الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه وسوء.