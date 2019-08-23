«الخدمة المدنية» توضح كيفية قياس أداء الموظفين بالجهات الحكومية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، طرق قياس الجهات الحكومية لأداء موظفيها، وفقًا لإطار العمل التنظيمي الذي تصدره الوزارة.

وأوضحت «الخدمة المدنية»، في إنفوجراف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن قياس الجهات الحكومية لأداء الموظفين وفقًا للإطار التنظيمي الذي تحدده، يتم وفقًا للإطار الآتي:

أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته، بالإضافة إلى مراعاة مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف المكافأة والعلاوة الدورية وضوابط منحها، ثم إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء الوظيفي.

كانت الوزارة حددت ثلاثة أهداف لإدارة الأداء في الجهات الوظيفية، والتي تتضمن، ترسيخ منهج يضمن ربط عملية قياس الأداء بمكافأة وتقدير الإنجازات والنتائج المتميزة، ويليها تحسين وزيادة إنتاجية الموظف من خلال تقويم أدائه بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجهة الحكومية إلى تحقيقها، ثم تشجيع وتعزيز الإنجازات الفردية بما يحقق روح العمل الجماعي.