لجنة «الحج والزيارة» تعلن عدد الواصلين للمدينة من ضيوف الرحمن

أعلنت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، الجمعة، أنَّ إجمال عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس بلغوا 324 ألفًا و522 حاجًّا، بحسب الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها اللجنة.
وقالت اللجنة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إنّه وفقًا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، فقد غادر 172 ألفًا و155 حاجًّا المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية، في حين بلغ إجمال الحجاج المتبقين في المدينة أمس 152 ألفًا و349 حاجًّا.
وبينما يتواصل قدوم ضيوف الرحمن من مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج، تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة نشاطها لمتابعة انسيابية مغادرة الحجاج والزائرين إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والمنافذ البرية، وسط إجراءات تنظيمية ميسّرة.
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