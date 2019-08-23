باشرت فرق الدفاع المدني في الدمام، حادث تسرب غاز كبريتد الهيدروجين (H2s) من أحد مصانع الحديد، نتج عن الحادث إصابة 39 من العاملين بالمصنع والمصانع المجاورة باختناق بسيط، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 39 عاملا بالاختناق في الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.