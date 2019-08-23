حرس الحدود يساعد يختاً إسبانياً على متنه بريطاني وإيرلندي

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه في إطار مهام حرس الحدود والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع فرسان من مساعدة شخصين بعد دخولهما للمياه السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية، أحدهما بريطاني الجنسية والآخر يحمل الجنسية الإيرلندية، كانا على متن يخت يرفع علم إسبانيا في المياه الدولية، متجهين من إسبانيا إلى جيبوتي. وأوضح القريني أنه تم رصد دخول اليخت للمياه السعودية عبر أنظمة المراقبة البحرية، وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية التابعة لقطاع فرسان باستقبالهما ومرافقتهما إلى رصيف الوحدات البحرية بقطاع فرسان، وتزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي حتى مغادرتهما لوجهتهما المقصودة.



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