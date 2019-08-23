

واشنطن 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

أصيب 27 شخصًا بجروح في حادث خروج قطار عن مساره في شمال ولاية كاليفورنيا أمس.

وقال قائد قوات الإطفاء في منطقة ساكرامنتو التي وقع بها الحادث كيث ويد: إن 13 شخصًا نقلوا إلى مستشفيات للعلاج من الصدمة، بينما تم تقديم الإسعافات للباقين في مكان الحادث، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى طيلة 19 عامًا - مدة خدمته - التي يشاهد فيها هذا العدد الكبير من الإصابات جراء حادث قطار.

وأكدت السلطات عدم سقوط قتلى في الحادث أو حدوث جروح خطيرة.

وقد هرعت إلى مكان خروج القطار عن مساره 15 سيارة إسعاف وأكثر من 40 عنصر إطفاء.

// انتهى //

19:23ت م

0091





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة 27 شخصًا في حادث خروج قطار عن مساره بكاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.