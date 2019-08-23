"فخر المسلمين" بالشيشان أكبر مساجد أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُفتتح مسجد "فخر المسلمين" يوم 23 أغسطس عام 2019 بحضور عربي ودولي واسع، والذي تم بناؤه بمدينة شالي وتم البدء بأعمال البناء في ديسمبر 2012، صممه المهندس المعماري الأوزبكي عبدالقهار تردايف.

تصميم المسجد بُني على طراز البوابات الـ4 المتناظرة تبلغ مساحة المسجد 9700 متر مربع.

أما ارتفاعه فيصل لـ11,45 متر، طاقته الاستيعابية تصل لـ20 ألف مصلٍّ بالداخل و100 ألف بالخارج، وفي كل زاوية من زوايا المسجد الأربع تنتصب مئذنة مستقلة يبلغ ارتفاعها 63 مترا ويحتضن حرم المسجد 8 أقواس داعمة للقباب متقاطعة فيما بينها.