مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي المصري قبل لقاء اطلع برة

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي المصري، قائمة الفريق لمواجهة اطلع برّه بطل جنوب السودان المقرر لها الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة بطل مصر العديد من المفاجآت، باستبعاد العديد من اللاعبين المميزين، على رأسهم المغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول وصالح جمعة ومحمد هاني ورمضان صبحي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ووعلي لطفي.

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خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحي وأيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة" وأحمد الشيخ وحسام عاشور.

خط الهجوم: صلاح محسن وجيرالدو داكوستا وجونيور أجايي.

وتولى يوسف إدارة الأمور الفنية للأهلي، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المقال مؤخرا عقب الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد في دور الـ16 من كأس مصر.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-0، في ضيافة بطل جنوب السودان.