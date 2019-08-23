شرط واحد لتغيير الآيبان في حساب المواطن

2019-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بطريقة تغيير الآيبان البنكي الخاص بالمستفيدين من البرنامج.

وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إنه يمكن تغيير الآيبان البنكي بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقًّا على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

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ولفت إلى أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 أغسطس سيتم التحقق منه خلال دفعة شهر أكتوبر.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني: أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ مقداره 1049 ريالًا للأسرة الواحدة في دفعة شهر أغسطس، مشيرًا إلى أن أرباب الأسر المتقدمين في هذه الدفعة أكثر من 2.2 مليون رب أسرة بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر مشكلين 60% فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.5 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40% من إجمالي المستفيدين.

ووصل مجموع المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي البرنامج البنكية منذ انطلاق البرنامج إلى يوم 10 أغسطس الجاري أكثر من 50 مليار ريال، وبلغ إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة 21 أكثر من 370 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج أن نسبة الذكور من أرباب الأسر بلغ 93%، بينما بلغت نسبة الإناث المتقدمات كربَات أُسر 7%، وقُدرت نسبة الإناث المستقلات 52% البالغ عددهن أكثر من 781 ألف مستفيدة مقارنةً بالذكور المشكلين 48% البالغ عددهم أكثر من 718 ألف مستفيد، مؤكدًا بأن 83% من إجمالي المستقلين نالوا على الاستحقاق الكامل، فيما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى، وبذلك ارتفع عدد المستفيدين من البرنامج في دفعة الشهر الحالي من أرباب أسر ومستقلين إلى أكثر من 3.77 مليون مستفيد بزيادة بلغت + 0.6% مقارنةً بدفعة شهر يوليو الماضي.