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2019-08-23 أمطار رعدية على تبوك والمدني يحذر الجميع متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.









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