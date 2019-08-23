خطط جديدة لـ بوينج في المملكة

2019-08-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشفت شركة بوينج الأمريكية، عن خططها للعمل والاستثمار بشكل أكبر في المملكة، مشيرة إلى أنها أوكلت جميع عملياتها في المملكة إلى رئيس وحدتها المهندس أحمد الجزار.

زيادة الاستثمارات

وقال ليان كاريت، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج في مجالات الدفاع والفضاء والأمن: “المملكة هي واحدة من شركائنا الرئيسيين، وهو ما يدفعنا إلى إجراء التغييرات اللازمة لتكون قادرة على النمو في المستقبل وتعزيز شراكاتنا مع الكيانات المحلية لدعم رؤية المملكة 2030”.

وأضاف: “سوف يستمر الجزار في بناء شراكات ناجحة ومشاريع مشتركة من شأنها تعزيز القدرات الصناعية الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة وأهدافها.”

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ومن جانبه، قال مايكل آرثر، رئيس القسم الدولي في شركة بوينج: “تمتلك المملكة إمكانات واعدة في صناعة الطيران، وقامت بوينج باستثمارات كبيرة لتطوير الصناعات والمهارات الهندسية والصناعية المحلية.”

وأضاف “ستكون استراتيجيتنا هي مواصلة تسخير إمكانات المملكة للنمو والتنمية لخلق بيئة طيران محلية قائمة على الاكتفاء الذاتي”.

من هو الجزار؟

ويشغل الجزار منصب رئيس شركة بوينج في المملكة منذ عام 2005، وهو يشرف على جميع عمليات الشركة، بما في ذلك تعزيز الشراكات مع الهيئات الحكومية، وتطوير وتنفيذ استراتيجية شركة بوينج في السعودية، ومتابعة شراكات بوينج الصناعية واستثماراتها في المملكة، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية.

بالإضافة إلى منصبه الحالي، يشغل الجزار منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بوينج للتكنولوجيا والصناعة، وعضو مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران، وعضو مجلس إدارة شركة الهليكوبتر السعودية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسن ماديسون وشهادة من كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا في نيويورك.