واتساب ينقل ميزته الهامة إلى آيفون

2019-08-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يعكف تطبيق التراسل الفوري على إضافة بعض التطويرات الجديدة على منصته الشهيرة، والتي يستخدمها 1.6 مليار شخص حول العالم يوميًّا.

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وخلال العام الماضي، طرح واتساب ميزة هامة للعديد من الهواتف التي تعمل بمنصة تشغيل أندرويد، تكمن في منحهم القدرة على تكوين الإيموشن واستخدام على المنصة، والتي كانت قبل هذه الميزة صماء.

وحسب التقارير الإعلامية الأجنبية، يعتزم التطبيق تقديم ميزته المشار إليها لهواتف أبل أيفون، وتحديدًا على أنظمة iOS الشهيرة، والتي تعد بمثابة منصة تشغيل هواتف الشركة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تحمل نسخ التحديثات الجديدة من iOS إمكانية تكوين ومشاركة الإيموشن على المنصة، وهو الأمر الذي كان يصعب التعامل معه خلال الفترة الماضية.