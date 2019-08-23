الان تتابع جامعة الإمام محمد بن سعود تفتح باب التقديم لشغل وظائف على الكادر الصحي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف على الكادر الصحي (للرجال والنساء) في مركز الخدمات الطبية التابع للجامعة. وحددت الجامعة فترة التقديم على أن تبدأ من 24/ 12/ 1440 هجريًا حتى 26/ 12/ 1440 هجريًا.

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