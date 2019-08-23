شكرا لقرائتكم خبر عن الغبار يضرب طريق (الطائف ـ الرياض) والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تشهد أجزاء من طريق (الطائف ـ الرياض) اليوم (الجمعة) موجة غبار كثيفة، أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. تشهد أجزاء من طريق (الطائف ـ الرياض) اليوم (الجمعة) موجة غبار كثيفة، أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. من جانبه، ناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، مرتادي الطريق أخذ الحيطة والحذر.



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