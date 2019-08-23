شكرا لقرائتكم خبر عن خلل تقني يوقف تسجيل مواد طلاب جامعة أم القرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

أوقف خلل تقني عملية تسجيل وتعديل المواد الدراسية بعمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى مع قرب انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٠-١٤٤١هـ والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

وأبدى عدد من الطلبة والطالبات استياءهم من الخلل الفني الذي بدأ يوم (الأربعاء) الماضي مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من استكمال تسجيل المواد الدراسية أو تعديل تسجيل بعضها بسبب توقف النظام الالكترني للتسجيل.

وأضافوا قائلين كان يتعين على الجامعة تجربة نظام التسجيل قبل بدء عملية التسجيل استعدادا للعام الدراسي الجديد والذي يشهد كثافة كبيرة من الزوار للتسجيل مشيرين إلى أنهم اضطروا إلى ملازمة الموقع حتى يتسنى لهم إكمال عملية التسجيل.

من جهته أكد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عثمان قزاز بأنه تم معالجة الخلل التقني والآن العمادة تعمل على اختباره قبل فتحه للطلاب والطالبات.