السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الجزائر لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون على الأقل بحادث تدافع في الجزائر العاصمة أمس. وقال المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى بنانة «إن مؤسسته استقبلت 5 ضحايا و17 جريحا»، مضيفا أن الموتى 3 إناث وذكران، لقوا مصرعهم نتيجة التدافع وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، وأما مستشفى سليم زميرلي فقد استقبل بدوره 6 جرحى إصاباتهم طفيفة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 5 وإصابة 23 في حادث تدافع بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.