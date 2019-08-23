هونج كونج تستعد لموجة جديدة من الاحتجاجات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هونج كونج
تستعد هونج كونج لموجة جديدة من المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة مطلع الأسبوع المقبل، مع اقتراب تلك الاحتجاجات من الدخول في شهرها الثالث دون مؤشر على نهايتها.
ومن المقرر أن يتجمع المتظاهرون ليشكلوا سلسلة بشرية تذكر بمظاهرة طريق البلطيق عام 1989 في أستونيا ولاتفيا وليتوانيا، احتجاجا على الحكم السوفيتي آنذاك.
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