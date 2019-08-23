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هونج كونج تستعد لموجة جديدة من الاحتجاجات

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تستعد هونج كونج لموجة جديدة من المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة مطلع الأسبوع المقبل، مع اقتراب تلك الاحتجاجات من الدخول في شهرها الثالث دون مؤشر على نهايتها.

ومن المقرر أن يتجمع المتظاهرون ليشكلوا سلسلة بشرية تذكر بمظاهرة طريق البلطيق عام 1989 في أستونيا ولاتفيا وليتوانيا، احتجاجا على الحكم السوفيتي آنذاك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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