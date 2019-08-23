السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - لندن لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم طفلة، وأصيب أكثر من 6 آخرين، نتيجة إلقاء الطيران المروحي السوري براميل متفجرة على مواقع بمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي. وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أمس أن قوات النظام السوري ما تزال تواصل توغلها ضمن المنطقة التي تحاصرها جنوب مدينة خان شيخون السورية، وأنها بسطت سيطرتها على بلدة كفرزيتا، كبرى بلدات ريف حماة الشمالي، وعلى تلال شرق النقطة التركية ببلدة مورك السورية.



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كانت هذه تفاصيل خبر 17 غارة جوية لقوات النظام السوري على إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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