السعودية | 199 حاجاً إيرانياً تلقوا خدمات صحية مجانية في مكة

شكرا لقرائتكم 199 حاجاً إيرانياً تلقوا خدمات صحية مجانية في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مدير مستشفى النور السعودي التخصصي، الدكتور فواز الجهني، إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 199 مريضا ومريضة من الحجاج الإيرانيين قُدمت لهم الخدمات الطبية والصحية والتشخيصية والعلاجية اللازمة.

كما تم تنويم 71 مريضا من الحجاج الإيرانيين في الأقسام الداخلية بالمستشفى، وإجراء 20 عملية جراحية للحجاج الإيرانيين بنجاح تام، وهم يتلقون حاليا العلاج اللازم في المستشفى.

وأوضح الجهني، في حديث نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن وزارة الصحة تقدم كامل طاقاتها الفنية والطبية والتمريضية لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية لهم لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

يذكر أن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، الدكتور علي رضا حسين، زار مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة للاطمئنان على الحجاج الإيرانيين المنومين في المستشفى، والذين يتلقون الخدمات العلاجية والطبية المجانية المقدمة لهم.