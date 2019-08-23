حج / ضيوف الرحمن خشوع وطمأنينة تسبق لحظات الوداع



المدينة المنورة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

يستبق ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة, لحظات مغادرتهم للأراضي المقدسة والعودة لبلدانهم, بعد أن منّ الله عليهم بأدائهم لنُسك الحج وزيارة المدينة المنورة, الزمن في استغلال أوقاتهم في تأدية العبادات والطاعات بالمسجد النبوي.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

18:41ت م

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المدينة المنورة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسيستبق ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة, لحظات مغادرتهم للأراضي المقدسة والعودة لبلدانهم, بعد أن منّ الله عليهم بأدائهم لنُسك الحج وزيارة المدينة المنورة, الزمن في استغلال أوقاتهم في تأدية العبادات والطاعات بالمسجد النبوي.ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" مشاهد مختلفة من اعتكاف ضيوف الرحمن على العبادات بالمسجد النبوي في لحظات إيمانية, يحرص من خلالها الجميع على اغتنام ساعة إجاية الدعاء في يوم الجمعة, طمعاً فيما عند الله تعالى من الأجر والمثوبة.// انتهى //18:41ت م0088

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