السعودية اليوم / أمطار متفرقة على محافظة الطائف



الطائف 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، وبعض المراكز التابعة لها، ومنها شهار ، والردف ، ومركز الشفا ، وجنوب المحافظة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

18:35ت م

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