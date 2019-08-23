السعودية اليوم / الحملات الميدانية المشتركة تضبط ( 3714418 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود // للصحف فقط //



الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 21 / 12 / 1440 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية : -

أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة ( 3714418 ) مخالفاً، منهم ( 2899318 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و( 572573 ) مخالفاً لنظام العمل، و( 242527 ) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة ( 62852 ) شخصاً، ( 46 % ) منهم يمنيو الجنسية، و( 51 % ) إثيوبيو الجنسية، و( 3 % ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط ( 2718 ) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ( 4139 ) شخصاً.

رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ( 1543 ) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ( 1457 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 86 ) سعودياً.

خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 15556 ) وافداً مخالفاً، منهم ( 13306 ) رجال، و ( 2250 ) إمرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق ( 521252 ) مخالفاً، وإحالة ( 474221 ) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 617581 ) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 918203 ) مخالفين.

// للصحف فقط // // انتهى //

18:34ت م

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