السعودية اليوم / وزيرة المناجم والبترول بجمهورية مالي تلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين



باماكو 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

التقت معالي وزيرة المناجم والبترول بجمهورية مالي حواء باه في مكتبها بالعاصمة باماكو اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

// انتهى //

17:57ت م

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