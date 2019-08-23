السعودية اليوم / تعليم الأحساء يختتم البرنامج التدريبي المهني للمعلمين والمعلمات الجدد



الأحساء 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

أختتمت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء أمس البرنامج التدريبي المهني " الحقيبة التأسيسية للمعلمين والمعلمات حديثي التعيين " الذي استمر لمدة ثلاثة أيام وحضره 97 معلم ومعلمة بعد ان تم تزويدهم بأهم الأهداف للحقيبة التأسيسية للمعينين الجدد " بنين ـ بنات " والتي شملت تميكن المتدرب من إدارة بيئة التعلم داخل الفصل بفاعلية، وتقليص الفجوة بين الدراسة الاكاديمية والتطبيق الميداني، واستثمار مكونات بيئة التعلم بفاعلية والتخطيط للدرس، ومراعاة انماط التعلم اثناء التخطيط، وادراك خصائص النمو للطالب وملاحظتها ومراعاتها اثناء التعامل معه، معرفة انواع التقويم وكيف يتم تطبيقها والاستفادة منها.

وقد احتوت الحقيبة على اجزاء تم انتقاؤها من اربع حقائب هي : خصائص النمو وخصائص طلاب الابتدائية وخصائص طلاب الثانوية والمتوسطة، وبعض المشاكل التي قد يواجها المعلم والمعلمة والمتعلقة بخصائص النمو والتطبيقات التربوية لها وادارة البيئة الصفية والتعليم والتعلم، التواصل الغير لفظي، المثيرات والتعزيز، تهيئة الدرس وغلقه، الامور التي يجب توفرها في المعلم لضبط ادارة بيئة التعلم، المشكلات الصفية وخطوات التعامل معها والتخطيط للتدريس ومستويات التخطيط للتدريس والتقويم وانواع التقويم.

// انتهى //

17:42ت م

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