

جدة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه في إطار مهام حرس الحدود والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع فرسان من مساعدة شخصين بعد دخولهما للمياه

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم رصد دخول اليخت للمياه السعودية عبر أنظمة المراقبة البحرية، وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية التابعة لقطاع فرسان باستقبالهما و مرافقتهما إلى رصيف الوحدات البحرية بقطاع فرسان، وتزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي حتى مغادرتهما لوجهتهما المقصودة.

//انتهى//

17:42ت م

0078



جدة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه في إطار مهام حرس الحدود والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع فرسان من مساعدة شخصين بعد دخولهما للمياه السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية، أحدهما بريطاني الجنسية والآخر يحمل الجنسية الإيرلندية، كانا على متن يخت يرفع علم إسبانيا في المياه الدولية، متجهين من إسبانيا إلى جيبوتي.وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم رصد دخول اليخت للمياه السعودية عبر أنظمة المراقبة البحرية، وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية التابعة لقطاع فرسان باستقبالهما و مرافقتهما إلى رصيف الوحدات البحرية بقطاع فرسان، وتزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي حتى مغادرتهما لوجهتهما المقصودة.//انتهى//17:42ت م0078

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حرس الحدود يساعد يختاً إسبانياً على متنه بريطاني وإيرلندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.