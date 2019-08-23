حج / رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية يزور الحجاج الإيرانيين المنومين في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة



مكة المكرمة 22 ذو الحجة 1440 ه الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

زار معالي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان يرافقه معالي ممثل الولي الفقيه لشئون الحج والزيارة عبدالفتاح نواب يرافقهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج إيران الدكتور عصام بن إبراهيم أزهر، أمس، مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة للاطمئنان على الحجاج الإيرانيين المنومين في المستشفى والذين يتلقون الخدمات العلاجية والطبية المقدمة لهم .

وعقب الزيارة نوّه معالي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان بالخدمات الطبية المقدمة، مقدمًا شكره لمدير المستشفى والطواقم الطبية التي قدمت أرقى الخدمات والعناية الطبية للحجاج الإيرانيين.

من جانبه قال مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز بن حمدي الجهني: تقدم وزارة الصحة كامل طاقاتها الفنية والطبية والتمريضية لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية لهم لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وبيّن الدكتور الجهني أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 199 مريضا ومريضة من الحجاج الإيرانيين قدمت لهم الخدمات الطبية والصحية والتشخيصية والعلاجية اللازمة كما تم تنويم 71 مريضا من الحجاج الإيرانيين في الأقسام الداخلية بالمستشفى فيما تم إجراء 20 عملية جراحية للحجاج الإيرانيين جميعها ولله الحمد تمت بنجاح تام ويتلقون العلاج اللازم في المستشفى سائلا الله لهم الشفاء العاجل .

// انتهى //

17:21ت م

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مكة المكرمة 22 ذو الحجة 1440 ه الموافق 23 أغسطس 2019 م واسزار معالي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان يرافقه معالي ممثل الولي الفقيه لشئون الحج والزيارة عبدالفتاح نواب يرافقهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج إيران الدكتور عصام بن إبراهيم أزهر، أمس، مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة للاطمئنان على الحجاج الإيرانيين المنومين في المستشفى والذين يتلقون الخدمات العلاجية والطبية المقدمة لهم .وعقب الزيارة نوّه معالي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان بالخدمات الطبية المقدمة، مقدمًا شكره لمدير المستشفى والطواقم الطبية التي قدمت أرقى الخدمات والعناية الطبية للحجاج الإيرانيين.من جانبه قال مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز بن حمدي الجهني: تقدم وزارة الصحة كامل طاقاتها الفنية والطبية والتمريضية لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية لهم لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظها الله -.وبيّن الدكتور الجهني أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 199 مريضا ومريضة من الحجاج الإيرانيين قدمت لهم الخدمات الطبية والصحية والتشخيصية والعلاجية اللازمة كما تم تنويم 71 مريضا من الحجاج الإيرانيين في الأقسام الداخلية بالمستشفى فيما تم إجراء 20 عملية جراحية للحجاج الإيرانيين جميعها ولله الحمد تمت بنجاح تام ويتلقون العلاج اللازم في المستشفى سائلا الله لهم الشفاء العاجل .// انتهى //17:21ت م0075

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