السعودية | لوحة إبداعية لصورة ولي العهد تلفت الأنظار في قرية ورد

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض

نالت لوحة فنيّة لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إعجاب آلاف الزوار في فعالية قرية ورد، والتي شارك في إعدادها وإخراجها أكثر من 9 آلاف بصمة من مختلف الفئات العمرية من زوار “موسم الطائف”.

وأبدى الفنان السعودي طلال العباسي، فرحته وافتخاره بهذه اللوحة الفنية والتي اعتبرها أهم أعماله الفنية وأقربها إلى قلبه مستخدمًا فن البوب آرت، ومعتزًا بمشاركة آلاف الزوار الذين شاركوا بوضع بصماتهم على هذه اللوحة.

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وأوضح “العباسي”، أنّ فكرة اللوحة جاءت أثناء إعداده للمشاركة في فعاليات موسم الطائف، حيث أحبّ “العباسي”، أن يظهر بفكرة جديدة يشاركه فيها أعداد كبيرة من محبي الفن وزوار فعاليات شارع الفن في قرية ورد، وهذا ما تحقق من خلال مشاركة ما يزيد على 9 آلاف مشارك من مختلف الأعمار والجنسيات، كما سجلت الفعالية مشاركة طفل لم يتجاوز الخمسة أشهر ببصمته في هذه اللوحة الفنية.

واستغرقت هذه اللوحة ما يقارب 20 ساعة لمدة خمسة أيام بمعدل 4 ساعات يوميًا، حتى ظهرت بشكلها النهائي الذي لفت انتباه زوار شارع الفن الذي شكّل متعة بصرية لا تنتهي في قرية ورد، مع شارع ممتدّ وممتلئ بالفنانين الموهوبين، والذي يضم عددًا من الفنون التشكيلية والفوتوغرافية والرقمية والفنون التفاعلية المختلفة، التي يشارك فيها أكثر من 200 فنان سعودي.