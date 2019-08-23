السعودية | المرور : صدور أصوات عالية من الإطارات تستوجب غرامة مالية وهذه قيمتها !

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المرور : صدور أصوات عالية من الإطارات تستوجب غرامة مالية وهذه قيمتها ! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في “سناب شات” ، تنبيه جديد من مخالفة مرورية واردة في نظام المرور.

وقالت إدارة المرور إن عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً هي غرامة مالية تتراوح بين ١٥٠-٣٠٠ ريال.

يذكر أن الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في تطبيق “سناب شات” يتابع نشر مواد توعوية، إضافة للأخبار الرسمية لقطاعات الداخلية، وتغطيات ميدانية لجهودها وأخبار الوظائف والقبول وغيرها من الأخبار.

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