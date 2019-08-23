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حرس الحدود ينقذ “يخت” دخل المياه الإقليمية بسبب سوء الطقس
متابعات الخليج 365 - جازان
نجح حرس الحدود بقطاع فرسان في إنقاذ بريطاني وإيرلندي دخلا إلى المياه الإقليمية للمملكة بسبب سوء الطقس.
وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه في إطار مهام حرس الحدود والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع فرسان من مساعدة شخصين بعد دخولهما للمياه السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية، أحدهما بريطاني الجنسية والآخر يحمل الجنسية الأيرلندية، كانا على متن يخت يرفع علم إسبانيا في المياه الدولية، متجهين من إسبانيا إلى جيبوتي.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم رصد دخول اليخت للمياه السعودية عبر أنظمة المراقبة البحرية، وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية التابعة لقطاع فرسان باستقبالهما ومرافقتهما إلى رصيف الوحدات البحرية بقطاع فرسان، وتزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي حتى مغادرتهما لوجهتهما المقصودة.
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