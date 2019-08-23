- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الإطاحة بثلاثيني حاول اقتلاع صراف بالشيول في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإطاحة بثلاثيني حاول اقتلاع صراف بالشيول في حائل
متابعات الخليج 365 - حائل
ألقت شرطة حائل القبض على شخص حاول اقتلاع صراف آلي باستخدام الشيول.
وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة حائل بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر، لضلوعه بارتكاب جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي واقتلاعه ومحاولة تحطيمه والاستيلاء على ما بداخله بواسطة معدة ثقيلة (شيول).
وأبان أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
ولفت إلى أن شرطة حائل، تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بثلاثيني حاول اقتلاع صراف بالشيول في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.