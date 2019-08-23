الإطاحة بثلاثيني حاول اقتلاع صراف بالشيول في حائل

متابعات الخليج 365 - حائل

ألقت شرطة حائل القبض على شخص حاول اقتلاع صراف آلي باستخدام الشيول.

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وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة حائل بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر، لضلوعه بارتكاب جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي واقتلاعه ومحاولة تحطيمه والاستيلاء على ما بداخله بواسطة معدة ثقيلة (شيول).

وأبان أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ولفت إلى أن شرطة حائل، تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.