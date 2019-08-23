شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم جدة» يدشن الحافلات الذكية للنقل المدرسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، أن أجيال المستقبل أمانة يجب المحافظة على سلامتهم فكريا وعلميا وجسديا، وتجويد ما يقدم لهم من محتوى تعليمي؛ لأنهم سواعد بناء الوطن في المستقبل، وهذا واجب وطني ومهني وتربوي، مشيداً بدور قيادات المدارس في الاستعداد والتهيئة للعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول للمسعودي بقادة وقائدات المدارس تحت عنوان «مستعدون 4» بحضور المساعدين (بنين وبنات) ومديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم، إضافة إلى قادة وقائدات المدارس وذلك بمسرح الإدارة العامة.

واستهلت جلسات اللقاء بورقة عمل عن كيفية استعداد المدارس، وشهدت مشاركة كل من المساعد للخدمات المساندة والمساعدة للشؤون التعليمية ومساعد مدير مكتب التعليم الأهلي ومدير إدارة الإعلام التربوي.

فيما شهدت الجلسة الثانية إبراز التطلعات الوزارية المستقبلية من حيث نواتج التعلم والاختبارات الوطنية والدولية، حيث قدم ورقتها كل من مدير ومديرة الإشراف التربوي بتعليم جدة للبنين والبنات.

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وتناولت ورقة الجلسة الثالثة الطفولة المبكرة، ومشروع مدرستي، حيث تناوب على تقديمها كل من مديرتي التخطيط المدرسي والصحة المدرسية، كما شهدت تقديم المساعد للشؤون المدرسية صديق خوجة ورقة بعنوان «ماذا نريد من قادة الميدان في العام الثالث لمشروع مدرستي».

وفي الجلسة الرابعة التي كان عنوانها «مدارسنا.. آمنة» تم من خلالها تسليط الضوء على السلامة المدرسية والسلامة الفكرية، وقدم ورقتها مدير إدارة الأمن والسلامة ومشرف الصفوف الأولية بمكتب تعليم وسط جدة.

وفي ختام اللقاء، عقد المدير العام لقاء مفتوحا مع قادة وقائدات المدارس أجاب من خلاله على المداخلات والاستفسارات، تلاه تكريم المدارس المميزة في الانضباط للعام الدراسي 1439.

من جهة ثانية، دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي صباح اليوم (الجمعة) الحافلات الذكية للنقل المدرسي التي تشتمل على أحدث وسائل السلامة المدرسية والتقنية الحديثة بحضور القيادات التعليمية وذلك بمبنى الإدارة بحي السلامة.

واستمع المسعودي لشرح عن محتويات الحافلات الذكية ورفع معايير السلامة والتقنيات المتوفرة فيها.