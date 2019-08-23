شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أرسل «الدفاع المدني» 105 من رجاله إلى بريطانيا؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي(جدة)

غادرت المجموعة السابعة من رجال الدفاع المدني إلى بريطانيا، للمشاركة في الدورة التدريبية لأعمال الدفاع المدني بكلية خدمات الإطفاء البريطانية لمدة 12 أسبوعاً، والتي تبدأ الأسبوع المقبل.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن المشاركين في أعمال الدورة التدريبية البالغ عددهم 105 متدرباً أتموا كافة الإجراءات المقررة في تنفيذ البرنامج التدريبي للالتحاق بالدورة قبل مغادرتهم البلاد متجهين إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع المشاركين في الدورة على مدى يومين لتعريفهم بمحتوى البرنامج التدريبي وتهيئتهم وتوجيههم لتحقيق أفضل استفادة منه وتقديم صورة مشرفة لمستوى رجل الدفاع المدني السعودي خلال مدة تنفيذ الدورة التدريبية بكلية خدمات الإطفاء البريطانية ‏(Moreton in Marsh).

وأعرب مدير الإدارة العامة للتدريب بالدفاع المدني العميد الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني، عن شكره وامتنانه لمدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو على دعمه ومتابعته لجميع مراحل ترشيح واختيار المشاركين في هذه الدورة التدريبية المتميزة، وكذلك حرصه على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتهيئتهم للمشاركة في البرنامج التدريبي، والذي يعد إحدى ثمار التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وكلية خدمات الإطفاء البريطانية.

وأكد العميد الشمراني ثقته في قدرة رجال الدفاع المدني المشاركين في هذه الدورة والذين تم اختيارهم بعناية ووفق معايير دقيقة وبما يعزز الاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها، بعد عودتهم بمشيئة الله تعالى إلى أرض الوطن في الارتقاء بجودة خدمات فرق ومراكز الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث المختلفة.