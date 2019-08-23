شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام جديدة في سينما «موسم الطائف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كشف «موسم الطائف» عن ثلاثة أفلام جديدة للسينما تعرض خلال الأسبوع الجاري بدءً من أمس (الخميس)، ومنها فيلم الأسد الملك (The Lion King) وهو فيلم ملحمي موسيقي أمريكي، وقصته مبنية على أحداث قصة الأسد سمبا وألذي أنتج أول فيلم له في سنة 1994 ويعرض من الساعة (٧:٤٠ -٩:٥٠ ) مساءاً من الخميس حتى الاثنين، والفيلم الثاني ( فاست آند فيوريوس ) يهتم بالأكشن والإثارة ويعرض من الساعه ( ١:١٠ - ١٢:٣٦ ) مساءً، والفيلم الثالث هو (الفيل الازرق ٢)، وهو فيلم درامي مصري من إنتاج عام 2019 من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد وبطولة كريم عبد العزيز وحقق الفيلم أعلى الإيرادات في موسم عرضه بعيد الأضحى 2019، وأعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية حتى الآن.

شهدت صالة سينما «موسم الطائف» المقامة في حديقة الملك عبدالله، الأسبوع الماضي 4 أفلام، تصدر فيلم علاء الدين الإقبال الأكبر فيها وتتسع الصالة لـ ١٤٠ كرسي، بينما بلغت قيمة تذاكر الدخول ٥٠ ريالاً.