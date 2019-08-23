مباحثات سعودية– بريطانية في الملحقية العسكرية للمملكة بلندن

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، الملحقية العسكرية السعودية في العاصمة لندن، وعقد اجتماعًا مع ممثلين من وزارة الدفاع البريطانية المختصين بالشرق الأوسط.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إنّ الأمير خالد كان في استقباله، الملحق العسكري السعودي اللواء الطيار عبدالله بن صالح الزغيبي، والملحق العسكري السعودي المرشح العميد الطيار الركن رياض بن محمد أبوعباة، ومنسوبو الملحقية العسكرية.

واطْلع السفير، خلال الزيارة، على سير العمل في الملحقية العسكرية، واستمع إلى إيجازٍ قدَّمه الملحق العسكري السعودي عن الملحقية ومهامها وواجباتها والأقسام ومكاتب الإشراف التابعة لها، وأشاد بما تقدِّمه الملحقية من خدمات للمتدربين العسكريين والمدنيين والوفود العسكرية السعودية وبما تقدمه من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

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وأبدى السفير إعجابه بما شاهده من حسن تنظيم العمل الجماعي والإنجازات المتابعة، كما ناقش مع منسوبي الملحقية الأمور التي تهمهم وأكَّد حرصه واهتمامه بكل ما من شأنه تذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل.

وقلّد سفير خادم الحرمين، المقدم بندر بن حامد أحمد رتبة عقيد، والنقيب مهند بن منير الفخراني رتبة رائد، إنفاذًا للأمر السامي الكريم.

وفي ختام الزيارة، سجّل الأمير خالد كلمةً في سجل الزيارات، أثنى فيها على الجهود المبذولة، بعد ذلك قُدمت له هدية تذكارية بهذه المناسبة.