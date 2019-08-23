شرطة الرياض: اعتراف مواطن ووافدين بسرقة معدات وأجهزة إلكترونية

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة أشخاص تورَّطوا في ارتكاب عددٍ من حوادث السرقة، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق باسم شرطة الرياض قوله إنَّ المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والتحري عن مرتكبيها والبحث عنهم، أسفرت عن القبض على ثلاثة أشخاص (مواطن ومتهمين من الجنسية المصرية والسودانية).

وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عددٍ من حوادث سرقة المعدات والأجهزة الإلكترونية ومكبرات الصوت من المساجد، وأضاف المتحدث أنّه بعد مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقرّ المتهمون بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكّدت «شرطة الرياض» حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأنَّ الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.