ضبط شخص اعتدى على جهاز صراف آلي بحائل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر، لضلوعه في ارتكاب جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي واقتلاعه ومحاولة تحطيمه والاستيلاء على ما بداخله بواسطة معدة ثقيلة. وأبان أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. ولفت الانتباه إلى أن شرطة حائل، تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.



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