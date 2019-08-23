السعودية اليوم / شرطة منطقة حائل : القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر لارتكابه جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي // للصحف //



الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل من الله تعالى - عن القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر ، لضلوعه بارتكاب جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي واقتلاعه ومحاولة تحطيمه والاستيلاء على ما بداخله بواسطه معده ثقيله (شيول).

وأبان أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بما نسب إليه, حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ولفت الانتباه إلى أن شرطة حائل، تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

// للصحف // // انتهى //

16:00ت م

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