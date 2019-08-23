- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إيران تستفز العالم بمنظومة صاروخية متنقلة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إيران تستفز العالم بمنظومة صاروخية متنقلة!
متابعات الخليج 365 - متابعة
في أحدث حلقة من مسلسل الاستفزازات الإيرانية وتحدي دول المنطقة والعالم بشأن ترسانتها من الأسلحة ومواصلة إثارة القلق والاضطرابات في المنطقة، ومع تزايد التوتر بين طهران وواشنطن، كشفت إيران الخميس عما وصفته بـ”منظومة صاروخية متنقلة أرض جو بعيدة المدى تم تصنيعها محلياً”.
ويأتي الكشف عن منظومة الدفاع الصاروخي محلية الصنع هذه، الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية، في اليوم الوطني للصناعة الدفاعية الإيرانية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وكشف الرئيس الإيراني حسن روحاني النقاب عن المنظومة الدفاعية الصاروخية بعيدة المدى المحلية “باور 373″، بحسب ما نقلت الأسوشيتد برس.
وقال روحاني “أنا هنا كي أكشف عن منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى المحلية “باور 373″، وآمر بأن تنضم إلى شبكة الدفاع الجوي للبلاد”.
الجدير بالذكر أن إيران كانت قد بدأت بتصميم وتصنيع هذه المنظومة قبل العام 2015، وكشفت عنها أول مرة في أغسطس 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تستفز العالم بمنظومة صاروخية متنقلة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.