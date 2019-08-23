تجلت تعود في موسم السودة.. قمم الجبال تعانق السحب

2019-08-23

متابعات الخليج 365 - عسير

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يُطلق معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” اليوم، فعالية مبادرة “تجلت” في نسختها الثالثة بمشاركة ٢٠ فناناً من ٧ مدن.

يأتي ذلك ضمن فعاليات موسم السودة في منطقة عسير.

