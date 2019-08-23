الجابري والمحمدي يطلعان على أنشطة مركز الهيئة التوجيهي بالشهداء

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع كلاً من مدير عام إدارة مرور منطقة المدينة المنورة العقيد صلاح الجابري، والمشرف العام على تلفزيون المدينة وقناة السُّنة سليمان المحمدي في مركز هيئة الشهداء التوجيهي.

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وأطلع المطوع الضيفين على الأنشطة التي يقدمها المركز في حج هذا العام 1440هـ وقيام الرئاسة باستثمار التوعية الرقمية لتوعية أكبر عدد ممكن من ضيوف الرحمن من خلال التطبيقات الذكية وأجهزة التواصل الإلكتروني بأكثر من خمس عشرة لغة حية وتهيئة الأعضاء العاملين في كافة المراكز التوجيهية علمياً وتنظيمياً ليقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق والموعظة الحسنة والظهور بالصورة التي تليق بسمعة ومكانة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الضيوف عن إعجابهم بالذي شاهدوه من جهود مبذولة في توعية الزوار بالوسائل الحديثة وبتقنية عالية بلغات عدة.

وتأتي هذه الزيارات ضمن خطة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لموسم حج هذا العام 1440هـ في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.