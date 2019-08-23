شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل : سنرى العجب في سوق الخليج 365 العام القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في تصريح صحفي بعد حضوره أوبريت سوق الخليج 365 ضمن فعاليات موسم الطائف، أن ما شهده السوق من تطور سريع يدعو للشرف، وأن ما يسعدني أكثر أن كل عام يتفوق عن العام الذي قبله ، وأضاف بمشيئة الله سوف نكون على موعد العام القادم وسوف نرا العجب إن شاء الله في سوق الخليج 365 .

وأشار الأمير خالد الفيصل أن الخليج 365 سوق المستقبل وهو الان يتطور بهذه السرعة التي لم أتوقعها هذا العام فالحقيقة ، ولكن حمدت الله أنني رأيتها ، لذلك زادت أماني في كيف سوف يكون سوق الخليج 365 مستقبلاً .

وأضاف الفيصل أشكر جميع الذين شاركوا وأسهموا في هذا العمل الكبير، الذي يستحقون عليه الإعجاب والتقدير، وأولهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، وأتوقع أن يكون سوق الخليج 365 سوقًا للعرب، في كل المجالات وأن يكون الخليج 365 ملتقى العرب الأول، في جميع المجالات سواء الفكرية أو المجالات الثقافية والاقتصادية، ونريد أن نراه يستعيد مكانته الحضارية ولكن بحلة جديدة، وفي تصور جديد يواكب العصر الحاضر والمستقبل.