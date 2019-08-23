السعودية اليوم / تعليم نجران يختتم برنامج "مبادرة بوابة المستقبل"



نجران 22 ذو الحجة 1440هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة تقنية المعلومات أمس، برنامجاً تدريبياً لقادة المدارس المطبقة لمبادرة بوابة المستقبل، ضمن برنامج التحول الرقمي بوزارة التعليم، وذلك بمركز الأمير مشعل للتدريب.

ويهدف البرنامج الذي سيتم تطبيقه في 80 مدرسة من مدارس المنطقة، إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية، وما تقدمه من وسائل تمكّن التواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور، كما تُمكن المعلم من تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر، إلى جانب إتاحة الموارد العلمية والتعليمية ومتابعة الواجبات والأنشطة الإلكترونية والاختبارات بصورة رقمية، ورصد الحضور والانصراف وتحضير الدروس وحلقات النقاش والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والتقويم الدراسي وإضافة الأنشطة ورصد السلوك.

//انتهى//

15:28ت م

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